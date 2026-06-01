Els Comuns demanen accelerar les negociacions de les compres especulatives

López diu que ho han tractat amb el Sindicat de Llogateres, que al seu torn ho ha fet amb ERC i la CUP
BARCELONA, 1 juny (EUROPA PRESS) -
La coordinadora dels Comuns i diputada al Congrés, Candela López, ha cridat a la "responsabilitat" de les formacions d'esquerres al Parlament i els ha reclamat que accelerin les negociacions sobre el projecte de llei de limitació de les compres especulatives d'habitatge que el seu partit va pactar amb el Govern, i que busca el suport d'ERC i de la CUP.
"L'important és demanar responsabilitat a tots aquests partits perquè es puguin accelerar totes les converses per fer efectiva de manera immediata aquesta mesura", ha dit en una roda de premsa aquest dilluns.
Ha explicat que la seva formació ha abordat amb el Sindicat de Llogateres la proposta que van pactar amb l'executiu per introduir possibles millores, i que al seu torn l'entitat està en converses amb ERC i amb la CUP.
"Sabeu que sempre han estat oberts a modificacions i millores d'aquesta proposta. Així també ho hem parlat amb el Sindicat de Llogateres i en som conscients. També sabem que ells estan parlant amb altres forces polítiques per fer-ho possible", ha expressat.
Els Comuns van situar que aquesta modificació legislativa havia d'estar en vigor abans de l'agost, i com que no només depèn de la seva formació, ha cridat les forces progressistes a assolir un acord "com més aviat millor".
PRÒRROGA DELS LLOGUERS
També sobre habitatge, s'ha referit al decret per a la pròrroga dels lloguers que Sumar pretén tornar a portar al Congrés dels Diputats, i ha assegurat que estan en converses "de manera discreta" amb partits com Junts i el PNB perquè en aquesta ocasió sí que es pugui aprovar.
Ha dit que el seu objectiu és tornar-lo a portar a la cambra "en les pròximes setmanes", tot i que no ha concretat cap data.