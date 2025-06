Els Comuns demanen al PSOE explicacions, responsabilitats "caigui qui caigui" i mesures anticorrupció

Candela López assegura que necessiten saber "tot el que ha passat", en preguntar-li per la confiança en Sánchez

BARCELONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -

La coordinadora dels Comuns, Candela López, ha exigit aquest dilluns al PSOE més explicacions, depurar totes les responsabilitats "caigui qui caigui" i una bateria de mesures per combatre la corrupció.

"Està bé expulsar José Luis Ábalos, però esperem que surtin moltes més mesures, contundència i propostes. I molta més informació i un paquet de mesures important que demostri que s'estan prenent de debò el que està passant", ha destacat en una roda de premsa.

En preguntar-li quina confiança els mereix la figura de Sánchez, ha assegurat que necessiten saber "tot el que ha passat", per això reclamen màxima transparència, rendició de comptes i tota la informació possible per poder seguir endavant amb la legislatura.

QÜESTIÓ DE CONFIANÇA

Sobre si el president del Govern central s'ha de sotmetre a una qüestió de confiança, ha demanat anar "pas a pas" malgrat admetre que, actualment, estan tots els escenaris oberts.

Per López, l'important serà veure com es restitueix una confiança que el Govern central i el PSOE han de recuperar davant la ciutadania, i creu que això serà possible en funció de la reacció i la contundència de les respostes que es posin sobre la taula.

"NO TOTS SOM IGUALS"

Després d'expressar preocupació sobre aquest assumpte, ha defensat que sí que és possible la corrupció zero en institucions i partits: "No tots som iguals. Alguns avui dia encara podem dir, amb el cap ben alt, que amb anys d'història a moltes institucions no hem tingut cap cas de corrupció", ha reivindicat.

I és que, segons ella, les respostes que s'han donat fins ara són insuficients, motiu pel qual demana als socialistes "menys excuses" i mesures decidides contra la corrupció com la creació d'una oficina antifrau, com existeix en altres llocs.

De fet, considera "imprescindible" que a l'Estat hi hagi una oficina antifrau i així ho proposa una iniciativa registrada per la seva formació al Congrés, ha recordat.