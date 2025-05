Els Comuns demanen prioritzar l'habitatge i el transport públic per al suplement de crèdit

Una delegació dels Comuns viatjarà a la manifestació del 'pride' a Hongria després que hagi estat prohibit

BARCELONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

Les coordinadores dels Comuns, Candela López i Gemma Tarafa, han demanat aquest divendres, al Consell Nacional del partit celebrat a Badalona (Barcelona), prioritzar les polítiques d'habitatge i el transport públic en el marc del tercer suplement de crèdit.

Tarafa ha subratllat que hi ha 130 milions d'usuaris a Rodalies a l'any i que "no pot ser" que la prioritat sigui l'ampliació de l'Aeroport per atreure vint milions de turistes, criticant aquest projecte i el del Hard Rock.

Tarafa ha recomanat al secretari general de Junts, Jordi Turull, que "no s'equivoqui de bàndol" i ha afegit que els catalans també volen la regulació del lloguer de temporada i la reducció de la jornada laboral.

"Volem polítiques energètiques al servei de la gent, no al servei dels vehicles", ha dit en recordar la necessitat de fer pressió en el calendari del tancament nuclear.

CRÍTICA A ISRAEL

Candela López, en exigir prioritzar l'habitatge, ha afirmat que les elits econòmiques volen més acords entre Junts i el partit socialista perquè "volen posar fi" a les polítiques dels Comuns.

López ha anunciat que una delegació dels Comuns viatjarà a Budapest (Hongria) al juny per participar en la manifestació del 'pride', com a gest de solidaritat a la comunitat LGBT després que el primer ministre, Viktor Orbán, la prohibís mitjançant multes.

Ha exigit retirar l'ambaixador d'Espanya a Tel Aviv i aplicar sancions a Israel, en criticar el "genocidi contra el poble palestí" i la inacció de la Unió Europea que permet que Israel actuï amb total impunitat, segons ha dit.

A més, ha definit la situació a Gaza com a símptoma d'un món on l'extrema dreta i els autoritarismes estan "en plena ofensiva".