Els Comuns demanen "precaució total" per la PPA i auguren debats sobre el sector després de la crisi

BARCELONA 1 des. (EUROPA PRESS) -
La portaveu dels Comuns i diputada al Congrés, Aina Vidal, ha demanat "suport absolut i precaució total" davant l'expansió de la pesta porcina africana (PPA) a Catalunya, i ha augurat que caldrà obrir alguns debats sobre el sector després d'aquesta crisi sanitària.
En una roda de premsa aquest dilluns la seu del partit ha dit que la situació és molt complicada i que la propagació de la malaltia, ara com ara limitada als senglars de Collserola, a granges o altres zones de Catalunya, tindrà unes "conseqüències biològiques i econòmiques brutals".
Ha demanat col·laboració entre institucions i de la ciutadania per evitar la propagació, respostes contundents, que es respectin les recomanacions i limitacions establertes per les autoritats, i ha explicat que estan en contacte amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, amb qui mantindran una reunió telemàtica aquest dilluns.
També ha dit que hi ha "debats que s'han de tenir més endavant, quan se surti d'aquesta crisi" sobre el sector porcí, com el de la sostenibilitat o la contaminació dels aqüífers per part d'aquest tipus d'activitats ramaderes.
"Però ara, el que cal sens dubte és quadrar-se davant la protecció i prevenció, i davant totes i cadascuna de les mesures que hagin de dur-se a terme", ha dit, i ha traslladat el seu suport als sindicats agraris i a aquest sector econòmic.