Els Comuns demanen a Parlon que expliqui l'ús de gas pebre contra els manifestants pro-Palestina

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Comuns han demanat que la consellera d'Interior, Núria Parlon, expliqui al Parlament l'ús de gas pebre per part dels Mossos d'Esquadra contra els manifestants pro-Palestina davant l'estació de Sants aquest dimecres a la tarda abans de l'inici de la manifestació unitària.
En una publicació a X, el diputat al Parlament Andrés García Berrio ha recordat que la setmana passada ja van demanar la compareixença de Parlon per l'ús de gas pebre en les manifestacions de fa dues setmanes, i ha dit que "també hauran de donar explicacions" per l'actuació d'aquest dimecres.
"L'ús de gas pebre és perillós i aquest tipus d'usos restringeix de manera clara el dret de protesta", ha assegurat el diputat en el mateix missatge recollit per Europa Press.