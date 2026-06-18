Els Comuns demanen a Martínez Bravo explicar el desallotjament dels pisos ocupats de Sant Adrià (Barcelona)

BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -
El grup dels Comuns al Parlament ha registrat aquest dijous una petició de compareixença de la consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, per explicar les actuacions dutes a terme durant el desallotjament dels pisos ocupats als Blocs de la Rambla a Sant Adrià de Besòs (Barcelona), on es preveu reubicar els veïns que actualment resideixen al bloc Venus.
En la sol·licitud de compareixença, els de Jéssica Albiach han reclamat que la consellera expliqui quina alternativa habitacional s'ha ofert a les persones "en situació de vulnerabilitat desnonades"
El procés de desallotjament ha començat aquest dijous al matí, i l'Ajuntament ha assegurat que hi ha 58 pisos ocupats il·legalment, tots ells pisos públics propietat del Consorci del Barri de la Mina, que integra a diverses administracions.