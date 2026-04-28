Els Comuns demanen a Junts "no fer un vot de classe" i aprovar la pròrroga de lloguers

BARCELONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha tornat a instar Junts a "no fer un vot de classe" i a que donin suport al decret de pròrroga dels lloguers que es votarà aquest dimarts al Congrés.
En una roda de premsa a la cambra catalana, ha assegurat que no donen la batalla per perduda i insisteixen al grup de Miriam Nogueras que faci costat a la mesura: "Que no s'equivoquin, que no se situïn al costat de la patronal, al costat de Sánchez Llibre, i es posin al costat dels inquilins".
Segons Cid, estan disposats a acceptar les demandes que Junts ha posat sobre la taula en la negociació, però creu que les han fet servir d'"excusa".
"Hi ha 300.000 catalans que poden veure com la seva situació a final de mes es complica per una votació de Junts", ha advertit Cid, que ha acusat Nogueras de mentir quan afirma que els preus del lloguer a Catalunya han pujat i que s'han reduït els contractes de lloguer.
També ha recriminat que Junts asseguri que la seva política passa per la construcció d'habitatge quan "entre 2013 i 2022 només van construir 519 habitatges públics a Catalunya".
En espera que aquest dimarts a la tarda també es voti el Consorci d'Inversions al Congrés, punt en el qual Junts també es pot oposar, Cid ha conclòs: "Comença a semblar que Junts és el partit del no a tot. No a la reducció de la jornada, no a la pròrroga de lloguers, no al Consorci d'Inversions, no al nou finançament i no a la reducció del FLA".