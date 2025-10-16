Els Comuns demanen publicar el protocol sobre el gas pebre després de la vaga

Berrio reclama que el Parlament avaluï i delimiti l'ús d'aquesta "arma" en les protestes
BARCELONA, 16 oct. (EUROPA PRESS) -
El diputat dels Comuns al Parlament Andrés García Berrio ha demanat al Govern que publiqui "de manera immediata" el protocol dels Mossos d'Esquadra per a l'ús del gas pebre, després d'haver-lo utilitzat durant les protestes aquest dimecres a Barcelona amb motiu de la vaga general en solidaritat amb Palestina.
En una roda de premsa aquest dijous a la cambra catalana, Berrio ha criticat aquesta actuació dels Mossos: "Van decidir, sense fer cap tipus d'intervenció prèvia, llançar sense distància entre el lloc on s'estava llançant i on era la gent asseguda a terra, gas pebre".
El diputat dels Comuns ha sostingut que això va produir "una afectació col·lectiva de manera greu" minuts abans que comencés la manifestació, en al·lusió al llançament de gas pebre a persones que estaven assegudes a terra a la rampa d'accés al pàrquing de l'estació de Sants.
Ha qualificat de desproporcionada i "sense cap tipus de graduació" l'actuació dels Mossos al costat de l'estació de Sants i també la que es va produir poc després al carrer Tarragona, on també es va llançar gas pebre.
"MOLT PERILLÓS"
Ha assenyalat que l'ús d'aquest gas és "molt perillós" per a persones amb problemes respiratoris i que hi ha una regulació que indica que no s'ha de fer servir contra embarassades ni menors d'edat, la qual cosa creu que no es va complir en la manifestació d'aquest dimecres.
Ha recordat que l'ús de gas pebre per part de la policia catalana va començar el 2019 i el seu protocol es va aprovar el 2022, tot i que no és públic avui dia, i ha demanat que el Parlament avaluï i delimiti l'ús d'aquesta "arma" i la seva conveniència en les protestes.
Berrio ha recordat que dimecres van demanar la compareixença al Parlament de la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, i del director dels Mossos d'Esquadra, José Luís Trapero, a la qual es va afegir el grup parlamentari de la CUP.