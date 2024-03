Els Comuns demanen al Govern no fer "xantatge emocional" amb els pressupostos

Mena assegura que no aprovar el PDU no implica indemnitzacions: "Que no ens vulguin embolicar"

BARCELONA, 4 març (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns, Joan Mena, ha instat el Govern a deixar de fer "xantatge emocional a l'electorat" amb els pressupostos de la Generalitat 2024, i ha insistit que descartin el pla director urbanístic (PDU) del Hard Rock per poder entrar a negociar els comptes.

En una roda de premsa aquest dilluns, ha replicat així a les paraules del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que va afirmar diumenge que si els Comuns voten en contra dels pressupostos "estaran votant 'sí' a continuar amb les retallades que CiU va fer fa deu anys".

Mena ha reclamat que Aragonès lideri i que "no només sigui un gestor que queda segrestat per una decisió política que es va prendre el 2014 per part de CiU, el PP i també el PSC".

També ha assegurat que no aprovar el PDU no implica indemnitzacions com assegura el Govern: "Que no ens vulguin embolicar des del govern d'Aragonès. La decisió no és tècnica, és política", ha subratllat Mena.

El portaveu dels comuns ha situat la responsabilitat de "buscar fórmules" per descartar el PDU en el Govern, i ha avisat que aquesta és la seva condició perquè no presentin una esmena a la totalitat als comptes --el termini per registrar-la acaba dilluns vinent--.

PRESSUPOSTOS "DE PEGATS"

"És profundament decebedor que ERC acabi comprant l'agenda de Foment, de la patronal i del PSC, que és el partit més a la dreta que coneixem en els últims anys", ha sostingut el portaveu, que també ha assenyalat que descartar el PDU del Hard Rock no implica el vot a favor dels comuns als pressupostos.

Ha criticat que els comptes presentats pel Govern es queden curts i els falta ambició: "Són pressupostos de pegats que no van a l'arrel del problema", ha lamentat Mena, que ha detallat que aquest mateix dilluns han celebrat una reunió sectorial de pressupostos amb el Govern, i Aragonès i Albiach han estat en contacte permanent els últims dies.

Preguntat sobre si la sisena hora en l'educació pública també serà una línia vermella en les negociacions, Mena ha reiterat que la seva primera condició és que es descarti el Hard Rock i després ja s'obriran les negociacions pressupostàries: "No hem acabat amb la primera condició, ja explicarem les propostes prioritàries".