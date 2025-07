Els Comuns demanen que les piscines siguin gratuïtes durant les onades de calor

Reclamen "mesures urgents" per als treballadors a l'aire lliure i celebrar una cimera del clima

BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

El grup dels Comuns al Parlament ha traslladat en una carta al Govern un pla de xoc per fer front a les onades de calor, en el qual proposen, entre altres mesures, que els plans d'emergència locals per fer front a temperatures extremes incorporin "l'obligació d'establir la gratuïtat de les piscines" en aquests casos, informen en un comunicat aquest dijous.

A més, proposen ampliar l'horari dels equipaments públics municipals i de la Generalitat, també durant la nit, que siguin considerats refugis climàtics, a més de garantir que tenen fonts d'aigua fresca i augmentar els ajuts als ens locals per augmentar la xarxa de refugis climàtics.

Aposten per adaptar climàticament aules, patis i l'entorn dels centres amb més arbres i ombra i menys paviment, i en l'àmbit sanitari, demanen revisar el confort tècnic als centres de salut i residències.

AIGUA DE L'AIXETA GRATUÏTA

En l'àmbit laboral, reclamen "mesures urgents" per als treballadors a l'aire lliure, revisar els protocols de les empreses i institucions per garantir les pauses obligatòries i l'adaptació dels horaris, a més d'una campanya informativa sobre el dret a no treballar i rebre un permís retribuït durant fenòmens climatològics adversos.

Pel que fa a restaurants i bars, demanen garantir que es compleix la normativa de donar aigua de l'aixeta de franc i garantir l'arribada d'aigua potable als assentaments, i demanen plans específics per atendre persones grans i sense llar.

AJUTS A LA REHABILITACIÓ

Per als barris amb rendes baixes, proposen incrementar els ajuts a la climatització i rehabilitació energètica d'edificis i habitatges, i que el pla de barris que impulsa el Govern prioritzi aquestes actuacions.

A més, sol·liciten canviar les normes perquè els plans urbanístics dels ajuntaments incorporin mesures d'adaptació al canvi climàtic d'extensió de la vegetació i els arbres, la creació d'ombra, la limitació de vehicle privat i la "renaturalització" dels espais.

REVISAR EL PLA ALFA

En matèria de prevenció d'incendis forestals, proposen revisar el Pla Alfa de la Generalitat que decreta els nivells d'emergència i mesures a adoptar, i creuen "fonamental" decretar la suspensió d'activitats agrícoles amb màquines en les hores de més risc d'incendi, a més d'impulsar una línia de subvencions per instal·lar franges d'autoprotecció a les finques forestals.

Finalment, reclamen "abandonar projectes d'infraestructures, com l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, que suposen un increment de les emissions", i un compromís polític per impulsar una cimera del clima amb el Govern, els ens locals, els partits del Parlament, sindicats, patronals i entitats ecologistes per acordar un pla de xoc contra l'emergència climàtica.