Els Comuns demanen al Govern que faci "tot el possible" per pactar els pressupostos amb ERC

Susanna Segovia demana als republicans que tinguin la "responsabilitat d'arribar a un acord"
TARRAGONA, 23 febr. (EUROPA PRESS) -
La portaveu adjunta dels Comuns al Parlament, Susanna Segovia, ha demanat al Govern que faci "tot el possible" per aconseguir el suport necessari per a l'aprovació dels pressupostos, en referència a les negociacions amb ERC, partit al qual ha demanat responsabilitat.
"Qui ha d'aconseguir el suport per als pressupostos és el Govern. Per tant, sí que els podem exigir que facin tot el possible perquè aquests pressupostos s'aprovin com més aviat millor", ha dit en unes declaracions als mitjans a Tarragona.
Preguntada per les negociacions de l'executiu amb ERC, ha dit que cada formació sap quines són les seves prioritats, que respecten i entenen els temps dels republicans, però ha demanat que totes les forces tinguin el compromís i la "responsabilitat d'arribar a un acord".
Segovia ha defensat l'acord assolit la setmana passada entre la seva formació i el Govern, que segons ella ha fet arrossegar el PSC a coses que "ells no volen fer", com limitar les compres especulatives en habitatge.
He afegit que l'acord ja preveu mecanismes de seguiment de l'execució d'aquests compromisos, mitjançant reunions periòdiques com les que mantenen des de la investidura en àmbits, ha dit, com el d'habitatge.