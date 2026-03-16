Els Comuns demanen que els "elements tècnics" de l'IRPF no impedeixin els comptes

BARCELONA 16 març (EUROPA PRESS) -
La portaveu dels Comuns i diputada al Congrés, Aina Vidal, ha tornat a instar el Govern i ERC a posar-se d'acord per aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2026, i que no siguin "elements tècnics" sobre la recaptació de l'IRPF per part de la Generalitat els que ho impedeixin.
En una roda de premsa aquest dilluns a la seu del partit, ha reclamat que "no sigui un element tècnic el que impedeixi que Catalunya tingui uns nous pressupostos" perquè seria injustificable i ningú no ho entendria.
Malgrat que els republicans exigeixen un compromís del Govern en la cessió de l'IRPF a la Generalitat, cosa que per Vidal està impedint aquest acord no poden ser elements polítics sinó tècnics, perquè "és evident que tots dos partits (PSC i ERC) estan d'acord en que hi hagi un traspàs de l'IRPF".
Per això, ha confiat en la responsabilitat de totes les parts, també del govern de Pedro Sánchez: "Tots els governs seran responsables amb les necessitats que tenen els diferents territoris, així que estic convençuda que el Govern central, a més del senyor Illa, faran la feina que els correspon".
En aquest sentit, ha reclamat a tots dos governs fer "els moviments que calgui" perquè es doni l'acord amb els d'Oriol Junqueras.