Els Comuns demanen al Govern i ERC arribar a un acord per als pressupostos

BARCELONA 17 març (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha tornat a instar aquest dimarts el Govern i ERC a arribar a un acord aquesta setmana per aprovar el projecte de pressupostos 2026 i no posposar-los.
"Els instem a trobar una solució fins divendres. És una mala idea, que segurament tindrà un cost, si finalment ho dixem per a més endavant o una votació o aprovació dels comptes al juny", ha recalcat en una roda de premsa a la cambra.
Després d'advertir que la màxima responsabilitat a l'hora de buscar un acord recau en el Govern, ha dit que fins aquest dimarts no els han traslladat que volen endarrerir la votació.
Cid ha avisat que posposar l'aprovació dels comptes pot suposar que els ajuts per a les beques menjador, que haurien d'entrar en vigor al setembre, no ho puguin fer, o els ajuts al lloguer.
"Si al final no som capaços de posar-nos d'acord les esquerres catalanes, la gent ens enviarà a pastar fang", i més en el context actual, ha afegit.