Els Comuns demanen al Govern aprovar la limitació de les compres especulatives

Insta el Govern i ERC a entendre's: "A la ciutadania li costa entendre on hi ha les diferències"
BARCELONA, 9 març (EUROPA PRESS) -
La coordinadora dels Comuns i diputada al Congrés, Candela López, ha reclamat que la limitació de les compres d'habitatge amb finalitats especulatives que el Govern va pactar amb el seu partit s'aprovi hi hagi o no pressupostos de la Generalitat: "Continuarem exigint el compliment de mesures com la prohibició de les compres especulatives, passi el que passi".
En una roda de premsa aquest dilluns a la seu del partit, ha defensat que és important que aquesta mesura que van pactar per al seu 'sí' als comptes del Govern s'aprovi, i que serà una prioritat per "continuar donant suport a la governança de Salvador Illa".
"Nosaltres hem anat posant eines per a totes aquelles mesures que creiem que podrien garantir millor aquest dret, i entenem que el Govern les ha de desenvolupar en el context que sigui. És a dir, és important que aquestes polítiques d'habitatge no s'aturin", ha reflexionat López.
"MAJORIA PROGRESSISTA"
La coordinadora del partit ha instat el Govern i ERC a entendre's perquè s'aprovin uns nous comptes públics, ja que "la ciutadania vol acords, la ciutadania vol pressupostos", i ha demanat a les forces progressistes estar a l'alçada en un moment d'inestabilitat geopolítica per les possibles conseqüències econòmiques que pugui tenir.
"Hem de consolidar aquestes majories progressistes que permetin millorar les condicions de vida de la gent. Ara mateix tenim una majoria progressista que va permetre aquesta investidura, que ha estat desenvolupant una agenda social, i això ara mateix no es pot aturar", ha afirmat.
López ha descartat valorar quina de les dues parts ha de cedir en la qüestió que ara mateix impedeix l'acord --avenços en la recaptació de l'IRPF per part de la Generalitat--, però ha dit que "a la ciutadania li costa entendre on són les diferències".
Ha dit que respecten els temps i les exigències de cada part, però ha recordat que ells ja han assolit un acord amb l'executiu: "Nosaltres hem fet la feina i hem situat les prioritats que creiem que eren importants", i ha citat els seus acords en habitatge, salut i educació, entre d'altres.