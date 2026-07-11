Els Comuns demanen al Govern actualitzar la llei de gestió forestal i un pacte "social i ecològic"

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
GIRONA 11 jul. (EUROPA PRESS) -
La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha demanat al Govern actualitzar la llei de gestió forestal i un pacte "social i ecològic", arran dels incendis forestals que han hagut a Catalunya.
En una atenció als mitjans aquest dissabte a Castell d'Aro (Girona) després de reunir-se amb regidors dels municipis afectats per l'incendi dels Gavarres, Albiach ha reclamat que aquest pacte reuneixi a tots els actors implicats, entre ells els agricultors, els propietaris forestals, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i els grups parlamentaris.
Considera que Catalunya necessita "una política forestal robusta" que permeti afrontar aquest escenari, i que el Govern ha d'implicar-se en això.
La dirigent dels Comuns ha defensat que aquest acord també tracti la creació de franges de seguretat, la generalització de plans tècnics forestals i actuacions per evitar l'abandó de terrenys agrícoles, a més d'incrementar recursos, formació i acompanyament tant dels cossos d'emergències com de les ADF.
"NOU CLIMA"
Albiach ha sostingut que els incendis d'aquest estiu evidencien que "el nou clima ja està aquí" i que l'emergència climàtica obliga a actuar amb planificació i no només amb mesures reactives, ja que, segons la líder dels Comuns, s'està actuant de forma reactiva.
També ha traslladat el seu suport a les persones afectades per l'incendi d'Almeria i el seu agraïment als efectius que estan ajudant a apagar el foc.