Els Comuns demanen al Govern una "actitud taxativa" front l'especulació per negociar pressupostos

BARCELONA 8 nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha avisat que si el Govern no té "una actitud taxativa" contra els especuladors, el partit no s'asseurà a negociar els propers pressupostos de la Generalitat.
"Això implica posar sancions abans que acabi 2025", ha dit en declaracions als mitjans aquest dissabte durant una reunió extraordinària de l'executiva dels Comuns, a Sant Fruitós de Bages (Barcelona).
Albiach ha valorat la trentena d'expedients oberts per sobrepassar el topall dels preus de lloguer, però ha avisat a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que "aquests expedients no poden eternitzar-se; han de tramitar-se i resoldre's amb urgència".
D'altra banda, ha demanat al conseller d'empresa i Treball, Miquel Sàmper, que "surti del seu racó" i revisi els portals immobiliaris per obrir expedients a tots aquells que estan anunciant habitatges de manera il·legal, en les seves paraules.
Així mateix, Albiach ha assegurat que aquesta ha de ser la legislatura de l'habitatge i ha dit que això no passarà si no estan els Comuns "empenyent, pressionant, negociant, arrossegant al Govern i al partit socialista".
GEMMA TARAFA
La coordinadora dels Comuns Gemma Tarafa ha valorat que aquest últim any han demostrat ser "el partit de defensa del dret a l'habitatge" i ha afirmat que han impulsat mesures que no existien, com la unitat antidesnonaments o la regulació dels lloguers de temporada.
Com a reptes de futur, Tarafa ha destacat que els Comuns volen defensar la democràcia i "mantenir el cordó democràtic enfront de l'extrema dreta".
També ha parlat de definir el full de ruta de les eleccions municipals de 2027 i la construcció de "la Catalunya dels vuit milions, amb una organització més arrelada al territori i representativa de les classes populars".