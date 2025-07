Els Comuns demanen a Educació aclarir la situació i responsabilitats a qui hagi contravingut les ordres

BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha reclamat aquest dimarts a la Conselleria d'Educació de la Generalitat aclarir la situació sobre l'error en les adjudicacions docents i depurar responsabilitats si una persona ha contravingut ordres.

"Si realment estem davant el fet que una persona ha contravingut una ordre de la consellera i el director general, evidentment s'han de depurar responsabilitats. El que no pot ser és que algú, arbitràriament, decideixi contravenir una ordre i una resolució de la Conselleria d'Educació", ha subratllat en una roda de premsa.

Sobre l'advertiment d'alguns sindicats, també ha reclamat garantir que la nova adjudicació de places s'ha fet correctament a partir de la instrucció que va fixar el departament, i no generar "més molèsties ni problemes" a la comunitat educativa.

Així, s'ha oposat a posposar l'inici del curs i que l'ocorregut perjudiqui les famílies i els alumnes "per un cas de mala praxi".

Per Cid, hi ha un problema estructural a la Conselleria d'Educació que, a parer seu, està relacionat amb el decret de plantilles, per la qual cosa ha instat el Govern a replantejar-ne el funcionament.