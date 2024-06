Els Comuns demanen conèixer les "despeses irregulars" de Garriga i determinar sancions

BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

Els Comuns han reclamat que es convoqui una reunió de la Mesa ampliada del Parlament per conèixer tota la informació relativa a les "despeses irregulars" del líder de Vox a la cambra catalana i secretari general del partit, Ignacio Garriga, i determinar les sancions corresponents.

En la sol·licitud a la Mesa registrada aquest dijous i consultada per Europa Press, els Comuns es refereixen a les despeses que Garriga va efectuar a càrrec del grup parlamentari per una quantia de més de 39.000 euros en conceptes com AMPA, perruqueria, tintoreria i botigues d'alimentació, entre d'altres, recollides en un informe de l'oïdora de comptes del Parlament del 23 de maig.

El portaveu dels Comuns, David Cid, ha assegurat que aquestes despeses "contravenen tant articles del Reglament en relació amb els deures dels diputats, com el Codi de Conducta dels membres del Parlament".

Ha acusat Garriga de fer un "mal ús" de les subvencions atorgades al seu grup parlamentari, i ha reclamat que, un cop es constitueixin els grups parlamentaris, es convoqui de manera urgent la Mesa ampliada per donar a conèixer tota la informació sobre aquest assumpte.

A més a més, els Comuns han reclamat la constitució "immediata" de la Comissió de l'Estatut dels Diputats per determinar les sancions que corresponguin.