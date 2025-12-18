Els Comuns demanen comparèixer a Pané per la "lamentable campanya" sobre l'ús de les baixes laborals

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 des. (EUROPA PRESS) -
El grup dels Comuns ha sol·licitat la compareixença al Parlament de la consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, per la "lamentable campanya del departament de Salut que qüestiona els pacients i professionals per l'ús de les baixes" laborals.
Es tracta de cartells que afirmen que la baixa és una decisió mèdica, no pas personal ni laboral, i que fer-ne un bon ús és responsabilitat dels pacients, i també sostenen que "Catalunya té el 17% dels afiliats a la Seguretat Social de l'Estat, però acumula el 25% de les baixes laborals de tot l'Estat".
Els Comuns han criticat que tenen el logotip de la Generalitat i s'han col·locat als centres d'atenció primària (CAP), "fan suposicions errònies en què es dona a entendre que hi ha un abús de les incapacitats laborals per part dels treballadors i professionals" dels CAP.
Els de Jéssica Albiach han registrat una bateria de preguntes per saber si l'executiu és "responsable de promoure'ls" i si considera que hi ha frau en les baixes laborals dels metges de família o que cal una campanya per reduir les baixes i pressionar els metges dels CAP a fer-ho.
També han preguntat si hi ha "pressions per part de les patronals al departament per posar el focus en l'absentisme laboral".