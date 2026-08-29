Els Comuns demanen la compareixença de Pané per explicar les llistes d'espera als hospitals

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Comuns han demanat la compareixença de la consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, perquè doni explicacions sobre les llistes d'espera en hospitals, informen en un comunicat aquest dissabte.
El partit, que ja ha registrat la petició de compareixença al Parlament, explica que l'acord al que va arribar amb el Govern preveu l'impuls d'un pla de reducció de les llistes d'espera en l'àmbit de la salut, amb l'objectiu de "disminuir els temps d'accés a proves, consultes i intervencions, i millorar l'eficiència i la capacitat de resposta del sistema sanitari".
A més, han afirmat que l'acord al que es va comprometre la Conselleria estableix que el temps mitjà d'espera no superi els 67 dies: "Un objectiu lluny de complir-se tenint en compte que actualment els pacients esperen més de 100 dies per a una primera visita".