Els Comuns demanen la compareixença del director de Rodalies per estar de vacances el dia de l'eclipsi

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 27 ago. (EUROPA PRESS) -
El grup dels Comuns al Parlament ha registrat aquest dijous la sol·licitud de compareixença del director general de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, perquè durant la jornada de l'eclipsi total de sol, el passat 12 d'agost, en què es van produir aglomeracions i problemes en la informació als usuaris a Tarragona, estava de vacances.
En la petició de compareixença davant la comissió de Territori i Habitatge, no obstant això, limiten els motius de la compareixença a "explicar el dispositiu de mobilitat previst per al dia de l'eclipsi i la gestió que es va fer del mateix".
Amb tot, el portaveu de la formació a la Cambra, David Cid, ha reaccionat en un missatge en 'X' a la notícia sobre les vacances de Playà avançada per 'Ser Catalunya': "Segueixen mancant moltes explicacions. El que realment era necessari planificar no es va planificar", ha criticat.
"NI DESCONNEXIÓ NI ABSÈNCIA D'ADREÇA"
Fonts de la Conselleria de Territori consultades per Europa Press han assegurat que el dispositiu ferroviari del 12 d'agost es va preparar amb antelació sota la direcció de Playà, que "va seguir directament l'evolució del servei" malgrat ser de vacances.
Les mateixes fonts expliquen que Playà va mantenir el contacte amb els responsables operatius i va participar en la presa de decisions: "Per tant, les vacances no van comportar ni desconnexió ni absència de direcció".
Per això, Territori lamenta que es vulgui posar el focus en una persona que està treballant en la millora del sistema i que "com tothom ha exercit el dret de vacances i, no obstant això, ha estat permanentment connectada" i gestionant el sistema.
Així mateix, recorden que, durant la jornada, una incidència de senyalització a l'entorn de Castelldefels (Barcelona) va reduir temporalment la circulació a dos trens per hora i sentit, la qual cosa va provocar unes aglomeracions que el dispositiu no va poder absorbir adequadament a causa de l'alta demanda.
"Això no treu que el resultat, especialment durant l'anada, no fos l'esperat", afegeixen, ja que les aglomeracions i la informació facilitada als viatgers s'està analitzant per identificar què corregir en la previsió de la demanda, el dimensionament del servei i els protocols de comunicació.