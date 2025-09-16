Els Comuns demanen 4 compareixences i no "normalitzar relacions amb Israel"

Cid expressa "màxim respecte" per la decisió d'Aragonès de renunciar al sou d'expresident
El grup dels Comuns al Parlament ha registrat una petició de compareixença de 4 consellers del Govern a la cambra catalana per analitzar i reclamar noves mesures per "evitar normalitzar relacions amb Israel" davant l'ofensiva terrestre iniciada aquest dilluns a Gaza.
En una roda de premsa, el portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha concretat que han demanat la compareixença del conseller d'Esports, Berni Álvarez; de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat; del conseller de Presidència, Albert Dalmau, i del conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch.
També ha explicat que reclamaran al Govern en el debat de política general, a principis d'octubre, que treballi perquè les organitzacions internacionals, com la Unió Ciclista Internacional, expulsin Israel de les competicions esportives.
Els Comuns volen preguntar a Álvarez quines accions prendrà el Govern per "impedir que equips vinculats a Israel" participin en competicions esportives a Catalunya, com la sortida del Tour de França des de Barcelona el 2026 i la Volta Ciclista Catalunya.
PERE ARAGONÈS
El portaveu dels Comuns ha mostrat "màxim respecte" per la decisió de l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès de renunciar al sou d'expresident per treballar en la seva empresa familiar i a la universitat.
Ha recordat que els Comuns van plantejar en l'anterior legislatura una reforma de les retribucions que reben els expresidents, les quals consideren que no es poden compaginar amb activitats privades i que s'haurien de retirar si hi ha una condemna per casos de corrupció, i no ha descartat reprendre aquest assumpte durant aquesta legislatura.