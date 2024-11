Els Comuns culminen la IV Assemblea Nacional i ratifiquen la nova executiva liderada per López i Tarafa

López repeteix, Colau passa a ser copresidenta de la Fundació i Albiach se centra en el Parlament

BARCELONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -

Els Comuns han culminat aquest diumenge la IV Assemblea Nacional en què han ratificat l'única candidatura que es va presentar per liderar el partit, que està liderada per la vicepresidenta de la Diputació de Barcelona i diputada al Congrés, Candela López, i la regidora de Barcelona Gemma Tarafa, que passen a ser les noves coordinadores nacionals de l'espai.

López repeteix en el càrrec pel qual va ser elegida el novembre del 2019 i que va revalidar el 2021 juntament amb Colau, que passarà a copresidir la Fundació Sentit Comú, i la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, que se centrarà en aquesta representació institucional, juntament amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.

López i Tarafa lideren una executiva conformada per 47 membres, que vol combinar "experiència i renovació", doncs hi haurà un 43% dels seus membres que no formaven part de l'anterior conclave.

La voluntat és que la nova executiva tingui un "marcat accent territorial" i tingui una adreça coral, i se centri en com fer créixer l'organització de cara a les eleccions municipals del 2027, així com a seguir incidint en la governabilitat de l'Estat i de Catalunya.

DOS PORTAVEUS: VIDAL I PISARELLO

Els portaveus dels Comuns al Congrés, Aina Vidal i Gerardo Pisarello, han passat a ser també portaveus del partit, mentre que el que fins ara portaveu i regidor de Sabadell (Barcelona), Joan Mena, s'ha convertit en secretari de coordinació, un càrrec de nova creació, que mirarà de cohesionar les diferents àrees.

Els tres alcaldes que té el partit, el del Prat de Llobregat (Barcelona), Lluís Mijoler; el de Montornès del Vallès (Barcelona), José Montero, i la de Santa Perpètua de Moguda (Barcelona), Isabel Garcia Ripoll, formaran part de la direcció.

En l'executiva també està l'eurodiputat Jaume Asens; la líder de la formació a l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz; el portaveu al Parlament, David Cid, i el secretari d'Estat de Cultura, Jordi Martí, així com el nou responsable de Programa, el diputat al Congrés Eloi Badia.

També repeteixen en responsabilitats l'exdiputat al Parlament Enric Bàrcena, que porta l'àrea de Mobilització i Participació; el regidor de Cornellà de Llobregat (Barcelona) Claudio Carmona, que s'encarregarà de Municipalismes, i el coordinador del grup parlamentari Ximo Balaguer, a l'àrea de Finances.