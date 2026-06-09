Els Comuns critiquen les referències del Papa a l'avortament i l'eutanàsia: "No es qüestionen"

BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha criticat el discurs del Papa al Congrés i les seves referències a l'avortament i l'eutanàsia: "En una democràcia, els drets no es qüestionen. I menys els drets de les dones i el dret a morir dignament que tant han costat aconseguir".
En una roda de premsa a la cambra catalana aquest dimarts, Albiach ha expressat el respecte de la seva formació a la pluralitat de creences, però ha afirmat que "el Papa poca cosa pintava al Congrés dels Diputats fent aquest discurs".
"Crec que no va fer un discurs com a cap d'estat, crec que va fer un discurs com a cap de l'Església", ha afegit.
Albiach s'ha expressat així després de dir el pontífex a la cambra baixa que "tota vida humana ha de ser reconeguda i custodiada des de la concepció fins a l'ocàs natural, en cada circumstància de la seva existència".
Així mateix, ha assegurat que si Lleó XIV volia anar a Montserrat, com farà aquest dimecres en la segona jornada del seu viatge a Barcelona, ho hauria de fer amb una reunió amb les víctimes d'abusos sexuals.
"Les víctimes estan demanant i exigint reparació i justícia. I nosaltres, com no pot ser de cap altra manera, els donem tot el suport", ha conclòs.