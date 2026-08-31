Els Comuns critiquen que les mesures educatives del Govern no comptin amb "l'acord" del sector

BARCELONA, 31 ago. (EUROPA PRESS) -
La coordinadora dels Comuns i diputada al Congrés, Candela López, ha criticat que les mesures en educació que el Govern presenta aquest dilluns com a novetats de cara al nou curs escolar no compten amb "l'acord" de la comunitat educativa.
"S'ha demostrat que no s'ha fet en diàleg i acord amb la comunitat educativa", ha lamentat en una roda de premsa, per la qual cosa ha dit que esperaran a la valoració que facin els diferents actors de l'educació a Catalunya i que seguiran lluitant per un gran acord per a l'educació.
Entre les mesures que ha posat damunt de la taula el Departament d'Educació i FP estan 500 noves dotacions per a les aules d'acollida, més d'un miler de nous docents, incorporar la figura d'un gestor per ajudar a les direccions i una nova guia sobre l'ús de la IA per als alumnes.
Segons López, no té sentit que s'hagin anunciat sense acord amb la comunitat educativa: "Sabent que acabaves el curs amb una greu crisi educativa i amb unes mobilitzacions molt àmplies per part dels diferents moviments socials, el que tocava era haver aprofitat aquest estiu per incrementar el diàleg".
I ha reiterat que l'educació és una prioritat del seu espai polític i que, si no es resol el conflicte educatiu aquest inici de curs, reclamaran la dimissió de la consellera Esther Niubó.
COMPRA ESPECULATIVA D'HABITATGE
López també ha explicat que les polítiques d'habitatge seguiran sent una prioritat per al seu partit tant en la legislatura catalana com en el que queda de la legislatura al Congrés, i sobre la limitació de la compra especulativa d'habitatge a Catalunya, ha dit que treballaran perquè sigui possible "el més aviat possible".
Després de l'informe contrari del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), ha dit que estan disposats a dialogar perquè la norma sigui efectiva, i sigui "una llei sòlida, robusta i que compleixi amb el seu principal objectiu".