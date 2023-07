Els comuns critiquen els "incompliments" pressupostaris del Govern en habitatge, salut i ecologia

BARCELONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

Els comuns han criticat aquest dimecres els "incompliments" de l'acord de pressupostos de la Generalitat per part del Govern, sobretot en matèria d'habitatge, salut i planificació ecològica.

En un comunicat, expliquen que així ho han constatat després de celebrar la primera reunió de seguiment del pacte, que es repetirà dijous amb els socialistes.

De les 15 mesures que els comptes inclouen en matèria d'habitatge, els comuns asseguren que n'hi ha set pendents d'impulsar --el 47% del total--, com les modificacions legals per unificar els criteris de les taules d'emergència i per ampliar les possibilitats d'exercir el tempteig i retracta.

En salut, consideren que encara no s'han pres mesures per garantir que en un termini de cinc dies t'atengui el metge, i que tampoc no s'ha avançat en el desplegament del dentista públic.

Sobre planificació ecològica, els comuns creuen que no s'ha avançat en la instal·lació de plaques solars, en la climatització de les escoles, en l'impost als creuers i en la posada en funcionament d'una oficina per desplegar la llei de barris.

Per millorar el seguiment d'aquestes àrees, han demanat reunions sectorials amb una periodicitat mensual, i han aprofitat per acusar el Govern de prioritzar "la construcció d'autopistes com el Quart Cinturó" a altres qüestions relacionades amb la millora dels serveis públics.