Els Comuns creuen que Yolanda Díaz ha situat Espanya com un referent internacional en treball

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -
La coordinadora dels Comuns i diputada al Congrés, Candela López, ha celebrat la candidatura de la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, a la direcció general de l'Organització Internacional del Treball (OIT) i ha sostingut que ha convertit Espanya en un referent internacional en polítiques de treball.
En un missatge a X recollit per Europa Press aquest dijous, López ha manifestat que Díaz és "una candidata que ha situat i defensat els drets laborals com una prioritat" i que ha situat Espanya com un referent internacional per la seva tasca al capdavant del Ministeri de Treball.
El consell d'administració de l'OIT farà sessions privades amb els candidats el pròxim 9 de novembre i la votació secreta es farà el 16 de novembre, i s'enfrontarà a les eleccions, de moment, amb el togolès Gilbert F. Houngbo, qui ocupa la direcció general des del 2022.