Els Comuns creuen que el nou finançament és "un pas en la bona direcció"

Afirma que cal "dir prou a la insolidaritat" de les comunitats que fan un dúmping fiscal sistemàtic

BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha considerat "un pas en la bona direcció" els acords de la bilateral d'aquest dilluns entre el Govern central i la Generalitat per aconseguir un nou model de finançament que millori els ingressos de Catalunya.

Ho ha dit en una roda de premsa al Palau de la Generalitat, després de la reunió del Govern amb els grups parlamentaris per explicar el nou model de finançament per a Catalunya pactat en la bilateral Estat-Generalitat d'aquest dilluns, en la qual han participat el PSC-Units, Junts, ERC i els Comuns, i no el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana.

Cid ha constatat que en la bilateral s'abordaran "els principis rectors, per tant, l'estructura d'un nou model de finançament", i que no es tracta tan sols d'una actualització del model, sinó que l'Estat assumeix, en les seves paraules, quins han de ser els principis rectors d'aquest nou model.

MÉS INGRESSOS I SINGULARITAT

El portaveu ha considerat positiu que les comunitats que ho desitgin "tindran i hauran de tenir més ingressos" si participen més en els ingressos que actualment gestiona l'Estat, i ha assenyalat que faltarà acordar la claredat de la quota de solidaritat que contempla el pacte.

A més a més, veu que l'Estat assumeix amb aquest model la singularitat de Catalunya, un fet fonamental "davant un Partit Popular, davant un Feijóo, que s'ha passejat aquest cap de setmana negant la singularitat de Catalunya".

Ha defensat que Catalunya sí que la té pel seu autogovern singular i les seves competències singulars: "La singularitat es recull també com un element clau d'aquest nou sistema de finançament", ha celebrat.

COMUNITATS DEL PP

Per Cid, el nou model també limita la solidaritat de les comunitats autònomes que "es dediquen a fer un dúmping fiscal sistemàtic", i ha posat d'exemple les governades pel PP, especialment la Comunitat de Madrid.

"Sempre hem defensat la solidaritat, però també cal posar límits i dir prou a la insolidaritat de comunitats autònomes com, per exemple, Madrid, que es dediquen a fer un dúmping fiscal sistemàtic i a generar desigualtat en el conjunt de ciutadans de l'Estat espanyol, amb les rebaixes fiscals constants", ha subratllat.