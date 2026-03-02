Els Comuns creuen que "no s'entendria" que el Govern i ERC no pactessin els comptes

Pisarello defensa un front ampli a Barcelona tot i que "segurament té més sentit" a nivell estatal
BARCELONA, 2 març (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns i secretari primer de la Mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, ha celebrat que el Govern i ERC mantinguin converses sobre els pressupostos de la Generalitat, i els ha instat a tancar un acord: "No s'entendria que aquests pressupostos no tirin endavant".
En una roda de premsa aquest dilluns a la seu del partit, ha dit estar convençut que totes dues parts poden i han d'arribar a un acord: "És molt el que ens hi juguem", i considera una obligació que les forces progressistes es posin d'acord per solucionar els problemes dels ciutadans davant l'auge de l'extrema dreta.
Ha destacat les inversions en sanitat, educació, sensellarisme, beques menjador i sobretot en habitatge del pacte entre l'executiu i els Comuns, i ha sostingut que són acords que "poden ser perfectament compartits també per ERC".
Sobre si el seu partit intervindrà per facilitar les negociacions, ha dit que ells han de ser molt prudents i respectar els termes de les converses que s'estiguin produint, tot i que estiguin "molt compromesos amb la necessitat que aquests pressupostos s'aprovin".
MUNICIPALS DEL 2027
Preguntat pels avenços de les converses amb altres espais d'esquerres de cara a les eleccions municipals del 2027 a Barcelona, en què Pisarello serà el candidat de BComú, ha volgut aclarir que el front ampli que proposa "no passa necessàriament per acords electorals".
"Si els acords electorals es poden produir, benvinguts siguin, però si no es poden produir per la raó que sigui, tot el que siguin acords programàtics, postelectorals, o tot el que sigui posar-nos d'acord a partir de mesures concretes, serà una manera d'avançar en la direcció que ens està demanant la ciutadania", ha defensat.
Ha dit que fa temps que està en converses amb altres espais polítics respectant els processos interns dels partits, i ha explicat que ha felicitat la recentment confirmada com a candidata d'ERC, Elisenda Alamany, amb qui s'han instat a parlar "com més aviat millor".
Ha afirmat que la idea del front ampli "segurament té més sentit" en l'àmbit estatal, i que en altres escenaris pot tenir més complicacions, però que s'ha de buscar camins per arribar a aquests diferents acords respectant les tradicions de cada espai.