Els Comuns constaten "avanços positius" en la seva reunió amb Paneque que acaba sense acord

BARCELONA, 7 abr. (EUROPA PRESS) -

Els Comuns han constatat "avanços positius" en la reunió que han mantingut aquest dilluns la diputada Susanna Segòvia i la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, en matèria d'habitatge, però no han aconseguit un acord per donar suport al decret llei en matèria d'habitatge i urbanisme que s'ha de convalidar aquest dimecres al Parlament.

Segons han confirmat fonts dels Comuns a Europa Press, ambdues parts han intercanviat propostes sobre les dues condicions dels Comuns: la inclusió del lloguer de temporada i habitacions en els topalls de preu fixats per la llei d'habitatge i en la pròrroga de la protecció a habitatges protegits (VPO) que la perdrien aquest any.

Pels Comuns, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions és un element "especialment rellevant" i creuen que ha de ser realment eficaç, quelcom que consideren que no està garantit ara.

Sí que han coincidit en la necessitat de pactar un termini màxim per agilitar la ponència i introduir canvis en el decret amb l'objectiu que entri en vigor el més aviat possible, una qüestió sobre la que sí que hi ha hagut acord.

Ambdues parts s'han emplaçat a seguir amb l'intercanvi de propostes durant les properes hores, i segons ha explicat Albiach en una roda de premsa aquest dilluns des del Districte Administratiu, la intenció és aconseguir un acord abans del dimecres: "Nosaltres voldríem poder recolzar aquests dos decrets, però com dic, ara com ara no hi ha un acord".