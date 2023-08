Els comuns confien aconseguir una Mesa del Congrés progressista i plurinacional i esperen que Junts estigui "a l'altura"

Vidal advoca per negociar amb discreció i veu "bon senyal" que els de Puigdemont optin pel silenci

MADRID, 16 ago. (EUROPA PRESS) -

La dirigent d'En Comú Podem i diputada electa de Sumar, Aina Vidal, s'ha mostrat convençuda que la Mesa del Congrés, que es vota a partir de demà, serà "progressista i plurinacional" i aprecia "bons senyals" en Junts, de qui confia que serà "responsable" i estarà "a l'altura".

En declaracions als mitjans de comunicació des de la Cambra baixa, Vidal ha assenyalat que resten 24 hores per continuar negociant, que ho fan amb "obertura de mires" i que en política s'ha de "poder parlar de tot", en referència a les exigències de Junts com l'amnistia, però que "ara no és el moment" i sí de dialogar amb discreció.

"Estem convençudes que hi haurà demà una Mesa (del Congrés) progressista i plurinacional; i que, per tant, també tindrem un Govern progressista i plurinacional", ha insistit Vidal.

La diputada de Sumar-ECP ha remarcat la rellevància de tenir un òrgan de govern del Congrés amb aquestes característiques, tant per a Catalunya com per a la resta d'Espanya, i que a totes les formacions els competeix ser "responsables". "Això té a veure bàsicament amb tenir una Mesa del Congrés favorable a poder parlar de tot", ha emfatitzat.

També ha emfatitzat que el moment polític implica que tots estiguin a l'altura per tenir un Govern que defensi drets, que permeti continuar avançant, en lloc d'un Executiu que "prohibeixi" les dones avortar, en referència a una opció de coalició de dretes entre PP i Vox.

PUIGDEMONT ENCARA ÉS ASSEGUT A LA TAULA

Qüestionat sobre com aprecia el missatge a xarxes de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Vidal ha assenyalat que Junts està "guardant silenci" i això és un "bon senyal".

"Crec que estan fent el mateix que nosaltres, continuar negociant, mantenir-se a la taula i no fer declaracions creuades en els mitjans. Crec que això és un bon senyal, crec que és el que han de fer tots els partits responsables i, per tant, esperarem al fet que tot vagi bé", ha recalcat.

Quant a la proposta del PSOE que sigui Francina Armengol la futura presidenta del Congrés, Vidal ha elogiat el seu perfil perquè és "una dona intel·ligent", que ha estat a l'altura en la seva etapa al capdavant de l'Executiu balear, que va ser "molt comprensiva en el que estava passant a Catalunya" i que dona "importància" a les llengües cooficials i la identitat.