Els Comuns condicionen els comptes al compliment de l'acord de baixes laborals

BARCELONA, 7 abr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha advertit el Govern que no donaran suport als pressupostos de la Generalitat 2026 si no compleixen l'acord per no condicionar el finançament dels centres d'atenció primària ni els salaris dels professionals a la durada de les incapacitats temporals.
En una roda de premsa aquest dimarts a la cambra, Cid ha afirmat que segons la informació transmesa per professionals i directius de centres d'atenció primària, el Govern està condicionant "un 3% del finançament del contracte programa" a la reducció de les baixes laborals, en concret en salut mental i patologies osteomusculars.
Així, els Comuns reclamen a la Generalitat garantir "que les baixes laborals es decideixin únicament i exclusivament per criteris mèdics i no per criteris econòmics" i ha acusat la consellera de Salut, Olga Pané, de contradir el president Salvador Illa i li ha demanat que deixi d'enredar, en les seves paraules.
"Enviem un missatge molt clar: tenen temps, però això s'ha de revertir. I, evidentment, el nostre vot final als pressupostos estarà condicionat al fet que aquesta pràctica que nosaltres no compartim sigui real o no", ha sostingut.
El portaveu ha conclòs que "el Govern té una alerta vermella" amb aquesta qüestió i ha subratllat que Illa ja ha dit en diverses ocasions que les baixes es decidiran únicament per criteris mèdics.
BLOC SANT AGUSTÍ 14
D'altra banda, Cid ha exigit a la Generalitat fixar "una sanció contundent" contra el fons d'inversió propietari del bloc Sant Agustí 14 de Barcelona, al districte de Gràcia, New Amsterdam Developers per l'intent de desnonament per construir-hi 'colivings'.
"El Govern ha posat en marxa per fi, després d'un any, les sancions a qui se salta el dret a l'habitatge, però creiem que cal una sanció contundent a qui, de manera salvatge, està intentant fer negoci", ha sostingut.
D'aquesta manera, els Comuns han fixat el dia 15 d'abril, data prevista per al segon intent de desnonament del bloc, com a termini per establir aquesta sanció que "fixi un precedent i demostri que el Govern està compromès en la defensa del dret a l'habitatge".