Els Comuns concorreran amb la seva pròpia marca a les municipals i volen mantenir acords amb Podem

BARCELONA, 20 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Comuns es presentaran amb la seva pròpia marca com a "regla general" a les eleccions municipals de l'any vinent i treballarà per mantenir els acords amb Podem als municipis on ja existeix una trajectòria anterior conjunta.
Ho ha explicat la coordinadora dels Comuns i diputada al Congrés, Candela López, en una roda de premsa aquest dilluns, en què també ha concretat que intentaran reforçar els vincles amb candidatures independents locals amb les quals ja hi ha hagut col·laboració.
Davant l'auge de la dreta i l'extrema dreta, ha assegurat que estudiaran les lògiques i realitats locals per construir "majories progressistes que facin possible governs estables" després de les municipals.
L'objectiu, segons López, és tenir definits els principals caps de llista abans d'aquest estiu amb la voluntat de "reforçar lideratges" com el d'Alba Bou al Prat de Llobregat (Barcelona) i el de José Montero a Montornès del Vallès (Barcelona), i oficialitzar-ne d'altres que opten a poder governar i recuperar alcaldies com la de Barcelona amb Gerardo Pisarello.
JORNADA MUNICIPALISTA
Per preparar les eleccions, els Comuns celebraran una jornada municipalista el 25 d'abril a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) amb càrrecs electes, equips locals i membres de la direcció per compartir debats i estratègies.
Després de presentar 163 candidatures a les municipals del 2023, la formació compta amb 244 regidors i està present en 37 governs municipals, encapçalant 8 alcaldies, i el seu objectiu passa per "consolidar i ampliar" la seva representació institucional i el nombre de regidors.
La seva estratègia, ha afegit López, cobra especial rellevància als municipis mitjans de Catalunya i a la segona corona metropolitana de Barcelona, i es volen centrar en segments de població com el dels abstencionistes, els migrants i en joves de 18 a 24 anys.
A l'octubre, la formació obrirà la fase per a l'elaboració d'un programa electoral que servirà "de marc general" amb les aportacions dels diferents territoris i àmbits sectorials.