Els Comuns celebren que Montero "doni a entendre" que vol una candidatura unitària

Vidal no veu "cap canvi" en la posició d'Ada Colau sobre tornar a la política institucional
BARCELONA, 14 set. (EUROPA PRESS) -
La portaveu dels Comuns i diputada al Congrés, Aina Vidal, ha celebrat que l'eurodiputada de Podem, Irene Montero, "doni a entendre que sí que volen avançar cap a una candidatura unitària de l'esquerra", després d'anunciar aquest cap de setmana que vol ser candidata a les pròximes eleccions generals.
En una roda de premsa aquest dilluns, Vidal ha instat Podem a "continuar treballant com fins ara" perquè es pugui donar aquesta candidatura i ha recordat que els Comuns, juntament amb Sumar, IU i Més Madrid, treballen en aquesta direcció, i que volen sumar al projecte altres forces polítiques per reeditar el govern de coalició.
No obstant això, ha demanat que aquest debat no es doni a través dels mitjans, sinó que sigui fruit d'un treball intern de les organitzacions, i ha recomanat no posar el focus en els noms: "Quan hem treballat a partir de les llistes, finalment ens hem acabat fent mal".
Segons la portaveu dels Comuns, aquesta llista ha de ser estable i comptar amb una certa governança que els permeti fer "les coses millor" de com es van fer el 2023, en què la coalició, després de les eleccions, es va trencar.
"Volem tornar a fer el mateix, però això sí, fent un propòsit d'esmena i fent millor les coses de com les vam fer. Això vol dir governança, pacte i parlar les coses d'una manera tranquil·la", ha expressat.
I ha explicat que les coordinadores dels Comuns sí que mantenen interlocució amb la direcció de Podem per tractar aquesta qüestió.
SENSE CANDIDAT ENCARA
Vidal ha assegurat que el fet que els Comuns, Sumar, IU i Més Madrid no hagin anunciat el nom del candidat en el qual pensen no és que no el tinguin: "És justament el contrari. És una aposta calculada" per treballar sense tenir en compte aquest element.
Preguntada per si l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, podria ser un dels noms de la candidatura, ha respost que "l'Ada fa, ha fet i continuarà fent política tota la vida", però que no sempre des de les institucions, i ha mostrat respecte per la seva voluntat.
Tot això després que Colau hagi afirmat aquest dilluns que es "podria tornar a plantejar" tornar a la primera línia política en cas de considerar ser útil en determinats contextos, tot i que ha descartat mantenir-se en càrrecs polítics per inèrcia.
"Quan he sentit les seves declaracions, m'ha semblat d'allò més natural, no he cap vist notícia. He vist la coherència d'una persona que s'expressa amb la mateixa nitidesa que ho va fer des del minut zero. Per tant, cap canvi sobre aquest tema", ha dit Vidal.