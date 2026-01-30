Els Comuns celebren la compra del Govern de 128 habitatges a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Comuns han celebrat que el Govern hagi anunciat l'adquisició mitjançant el mecanisme de tempteig i retracte de 128 habitatges a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), fet que permetrà "assegurar un lloguer assequible permanent a les famílies que ara hi viuen".
En un comunicat aquest divendres, la diputada dels Comuns al Parlament, Susanna Segovia, ha destacat que aquesta compra és "una nova concreció dels acords del suplement de crèdit" que va signar el seu partit amb el Govern.
Ha assenyalat la importància que l'executiu català compleixi els acords als quals va arribar amb la seva formació, i ha avisat: "Queda molt per fer".
Segovia ha apuntat que els següents passos han de ser "continuar ampliant el parc, imposar sancions a tots aquells que vulneren la llei d'habitatge saltant-se el preu del lloguer i prohibint les compres especulatives".
També ha recordat que l'habitatge "continuarà sent la gran prioritat, juntament amb Rodalies" de cara a una futura negociació dels pressupostos del 2026.