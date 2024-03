Els Comuns sobre el blindatge de l'avortament: "El PSOE s'equivoca en posar-se d'esquena al que serà una onada"

MADRID, 12 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu adjunta de Sumar al Congrés i dirigent dels Comuns, Aina Vidal, ha afirmat que "el PSOE s'equivoca en posar-se d'esquena al que serà una onada" respecte al blindatge del dret a la interrupció voluntària de l'embaràs en la Constitució, com recentment ha fet França.

En roda de premsa al Congrés, Vidal ha assegurat que es tracta d'un dret que es "conquerirà". "Jo no sé si ho veuré, però sens dubte ho començarem", ha declarat sobre si hi ha hagut cap contacte amb el PSOE per tirar endavant la reforma constitucional durant aquesta legislatura.

En qualsevol cas, Vidal ha assenyalat que el PSOE "té temps de rectificar" i ha afegit que no té "cap dubte que ho faran". "El dret a l'avortament esdevindrà un dret autònom i formarà part sens dubte de la nostra Constitució", ha remarcat.

En aquest context, En Comú Podem ha registrat un conjunt de preguntes escrites en les quals demana informació al Govern central sobre el nombre d'avortaments a cada província, dins i fora la sanitat pública, i sobre el percentatge de casos en què les dones s'han de traslladar a una altra província o comunitat. També pregunta si les autonomies han elaborat el registre d'objectors de consciència, com marca la llei, i si l'han traslladat al Ministeri de Sanitat.