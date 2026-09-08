Els Comuns avisen el Govern que ha d'"executar els acords" abans d'uns nous pressupostos

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha avisat el Govern que han d'"executar els acords" en habitatge, educació i salut que van signar per a l'aprovació dels pressupostos del 2026 abans de començar a treballar en els comptes del 2027.
"El Govern ha de saber que abans de començar a treballar el pressupost del 2027 té molta feina pendent per complir en habitatge, educació i salut. Cal executar els acords de pressupostos amb els Comuns. Sense garantir que els acords es compleixen no es poden negociar nous comptes", ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press.
El Consell Executiu d'aquest dimarts ha aprovat el sostre de despesa no financera per al 2027 (se situa en 43.191 milions), però la consellera de Territori i portaveu, Sílvia Paneque, ha explicitat que la prioritat de l'executiu és executar els comptes del 2026, i ha assegurat que els donen un "horitzó d'estabilitat fins a final de mandat, tant polític com de gestió".