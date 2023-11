Els comuns avisen que "difícilment" hi haurà pressupostos pel 2024 si s'incompleixen els del 2023

BARCELONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels comuns, Joan Mena, ha avisat aquest dilluns al Govern que si no es compleix l'acord al qual van arribar amb l'executiu de Pere Aragonès per donar suport als pressupostos del 2023, "difícilment" hi haurà un pacte per aprovar els del 2024.

En una roda de premsa, ha assegurat que estan preocupats perquè "no s'estan complint" els comptes pactats amb el Govern, tot i que també ha defensat la necessitat que les institucions tinguin pressupostos, en ser preguntat per la coincidència temporal que hi haurà entre les negociacions dels comptes catalans i els pressupostos generals de l'Estat (PGE).

"El senyor Aragonès encara té una última oportunitat per demostrar que vol tirar endavant totes les mesures que vam acordar amb el Govern en els anteriors pressupostos", ha insistit Mena, que ha afegit que encara tenen converses pendents amb l'executiu català sobre aquesta qüestió.