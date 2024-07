Els Comuns avalen l'acord amb el PSC amb un 98,4% de suport

BARCELONA, 31 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Comuns han avalat aquest dimecres l'acord amb el PSC per investir Salvador Illa com a president de la Generalitat amb un suport del 98,4% dels membres del Consell Nacional que han participat en la votació.

Així ho han explicat fonts de la formació, que han detallat que, de les 126 persones que han assistit al Consell Nacional --està integrat per 220, però no tots hi han pogut assistir--, 124 han votat a favor de l'acord i 2 s'hi han abstingut.

L'acord dels Comuns amb els socialistes se suma, de moment, al preacord assolit per ERC amb el PSC, que en cas que els militants republicans ho avalin, garantiria la investidura d'Illa.