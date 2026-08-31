Els Comuns asseguren que Sánchez va tarda a Ceuta i que sí hi ha "responsabilitat del Marroc"

BARCELONA, 31 ago. (EUROPA PRESS) -
La coordinadora dels Comuns i diputada en el Congrés, Candela López, ha assegurat que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va tard en la gestió de la crisi a Ceuta, també que arriba tard a la seva compareixença davant del Congrés, i en contra del que assegura el president, López ha sostingut que "és evident que existeix una responsabilitat del Marroc" en aquesta crisi.
En roda de premsa aquest dilluns, ha criticat que hagi fet falta "gairebé un mes perquè una emergència d'aquesta magnitud tingui un comandament únic" i que en un mes no s'hagin posat en marxa mesures per pal·liar la situació, segons ella.
També ha lamentat que Sánchez s'equivoca en l'estratègia i el plantejament que està seguint: "És dolent per a la població migrant, com s'està veient, també és dolent per a la població de Ceuta, com s'està veient, perquè el que està fent és centrar la gestió en la seguretat i en la concentració de recursos a Ceuta".
EL PAPER DEL MARROC
La líder del partit ha discrepat també frontalment respecte de les causes de l'entrada massiva de persones migrants: "No va ser a causa de les màfies, tampoc va anar únicament aquesta disusió a les xarxes socials. És evident que existeix una responsabilitat del Marroc per desestabilitzar al Govern", ha apuntat.
"Fa cinc anys ja vam veure com el règim marroquí utilitzava el control de la frontera com a instrument de pressió política", ha recordat, afegint també que existeix una convergència d'interessos entre els governs d'Israel i dels Estats Units i de la que ha anomenat la internacional reaccionària de derrocar a l'Executiu.
APUNTA A PP I VOX
Per als Comuns, la prioritat ha de ser la seguretat i els drets de la població a Ceuta i de les persones migrants i recuperar la convivència, i ha condemnat els atacs a les instal·lacions temporals on s'han estat allotjant els migrants.
I ha apuntat a algunes forces polítiques: "El Partit Popular i Vox, lluny de condemnar-ho, ho estan alimentant i donant-li cobertura. Per tant, són ells els que estan tirant gasolina al foc de manera constant".
DEMANA "GARANTIES"
A diferència del que defensa Sánchez, els Comuns són partidaris que hi hagi trasllats de migrants a la península de forma immediata i que els processos d'identificació i eventual retorn es facin amb totes les garanties per als menors i els que puguin ser considerats refugiats.
"Ceuta no pot ser un centre d'estada temporal de persones migrants", i sobre els menors, ha dit que existeixen els recursos suficients per a l'acolliment, però que manca voluntat política per part de les comunitats autònomes.
"MOLT EXIGENTS" AMB EL PSOE
Preguntada per les evidents diferències entre el soci minoritari de la coalició i el PSOE respecte al paper del Marroc, el trasllat de persones a la península i les explicacions al Congrés, ha respost que en la gestió de la crisi s'ha fet "molt evident quins són els principis polítics" de cada partit de la coalició.
I s'ha compromès a ser "molt exigents" amb el seu soci de govern i que treballaran des de dins de l'Executiu i al Congrés dels Diputats perquè es prenguin les mesures que ells consideren adequades en aquesta situació.