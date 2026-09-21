Els Comuns apunten a Robles i Marlaska pels incidents a Ceuta

També critiquen el PP i Vox per assenyalar els migrants i les ONG "com a enemics"
BARCELONA, 21 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns i secretari primer de la Mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, ha apuntat a la responsabilitat dels ministeris de Defensa i Interior, que dirigeixen Margarita Robles i Fernando Grande-Marlaska, pels incidents d'aquest diumenge a Ceuta contra el vehicle de la diputada de Ceuta Julia Ferreras, l'activista de la Flotilla a Gaza Rafael Borrego i l'advocada de drets humans Sofia Cánovas.
En una roda de premsa aquest dilluns, ha dit que hi ha "culpables i responsables" d'aquesta situació, i a més d'assenyalar el PP i Vox per la seva posició des de l'entrada massiva a finals de juliol, ha dit que el PSOE també hi té responsabilitats.
"No entenem com amb Maslaska i Robles al capdavant del Ministeri d'Interior i del de Defensa no han treballat per evitar aquesta violència intolerable que s'està produint contra persones migrants, molts d'ells nens, i contra la població de Ceuta que els vol ajudar, sense actuar amb rapidesa i contundència", ha expressat Pisarello.
"Exigirem responsabilitats", i ha avançat que presentaran preguntes adreçades als dos ministeris al Congrés per saber què s'ha fet per evitar fets com els que es van produir diumenge i què faran en el futur.
Pisarello ha demanat que depurin responsabilitats o expliquin clarament què està passant i ha afirmat que assenyalar els migrants i representants de les ONG com a enemics durant aquestes setmanes ha fet que hi hagi gent que s'hagi sentit legitimada per "passar de les paraules a les pedres o als perdigons".