Els Comuns apunten que la direcció general de disciplina en habitatge es crearà aquest juliol

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha apuntat que el Govern crearà aquest mes de juliol la direcció general de disciplina en habitatge després de pactar-ho amb el seu partit i que "podria estar en funcionament ja durant el mes d'agost".
En una entrevita concendida al programa 'L'hemicicle' de Catalunya Ràdio ha explicat que aquesta nova direcció general es va aprovar la setmana passada en la llei d'acompanyament dels Pressupostos i que és "molt important" per al seu partit perquè es compleixi el règim sancionador per a aquells que incompleixen amb la llei d'habitatge.
"Encara tenim 15 dies de juliol per davant i per a nosaltres és una urgència", ha dit sobre la creació d'aquesta nova direcció general abans del mes d'agost.
Sobre la persona que ha de dirigir aquesta direcció general, assegura que ha de ser "de consens" entre el Govern i els Comuns i, per tant, algú que no pertanyi a l'espai polític del seu partit ni del PSC.
"Ha de ser una persona que tingui una trajectòria sòlida de lluita per l'accés i de defensa del dret a l'habitatge i, sobretot, també que tingui experiència i no li tremolin les cames quan ha de sancionar a un fons voltor", ha expressat.
Així, ha dit que aquest nom no està decidit, però ha insistit que fa falta "d'una vegada per totes des de dins del Govern" una persona que, diu, s'atreveixi a parar-li els peus als fons voltor.
COMPRES ESPECULATIVES
Preguntada per la llei proposada pels Comuns per prohibir la compra especulativa d'habitatge, que va passar el seu primer tràmit en el Parlament aquesta setmana, s'ha mostrat convençuda que la llei és "sòlida".
Després que Junts i el PP anunciessin que portarien el text al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), ha afirmat que la llei està "blindada jurídicament" i està treballada amb un equip propi i un grup de treball del Govern en el qual també hi havia constitucionalistes.
"Més aviat que tard aquesta llei veurà la llum, serà efectiva i ens ajudarà, com dic, a garantir el dret a l'habitatge", ha sostingut.