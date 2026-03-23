Els Comuns apel·len a la "responsabilitat" de Junts per convalidar el decret de lloguers

Pisarello s'obre a introduir compensacions als petits propietaris
BARCELONA, 23 març (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns, Gerardo Pisarello, ha demanat a Junts "assumir la seva responsabilitat social" amb la convalidació del decret llei aprovat divendres pel Govern central que prorroga dos anys els lloguers, una mesura que assegura que no és partidista, sinó que vol resoldre una crisi humanitària fonamental.
En una roda de premsa a la seu dels Comuns, Pisarello ha instat els de Carles Puigdemont a negociar el decret i s'ha obert a introduir compensacions als petits propietaris perquè no acabin "perjudicats per aquestes mesures".
"Dels 150.000 contractes que es renoven a Catalunya, no tinc cap mena de dubte que molts són de famílies que potser són votants de Junts", ha assenyalat.
Així mateix, ha sostingut que no es pot "esperar el fet que els partits polítics entenguin aquesta emergència" i, per això, ha apel·lat a sindicats d'habitatge i ciutadania, després de prendre com exemple les mobilitzacions dels professors de la setmana passada, per sortir al carrer per la pròrroga de lloguers i contra l'especulació.
"Ens hem de poder blindar com a societat davant el que pot ser una onada especulativa brutal arran de la guerra i les conseqüències que pot tenir", ha sostingut.
"PRESSIONAR El PSOE"
Preguntat per la relació al Govern central entre PSOE i Sumar, a partir precisament del decret de pròrroga dels lloguers, Pisarello ha apuntat que el paper de Sumar tant dins el Govern espanyol com fora és el de "pressionar el PSOE perquè adopti mesures socials valentes que no adoptaria si no fos per aquesta pressió".
"No és la primera vegada que passa, perquè el PSOE surt amb posicions que en la nostra opinió no van a l'arrel del problema social que tenim sobre la taula, i nosaltres hem fet valer la nostra veu", ha assegurat.
CALENDARI DE PRESSUPOSTOS "ACCEPTABLE"
D'altra banda, preguntat pels pressupostos de la Generalitat, que la consellera d'Economia, Alícia Romero, creu que s'haurien d'aprovar entre finals d'abril i maig, Pisarello ha afirmat que el calendari "podria ser acceptable" si el Govern està disposat a discutir qüestions sobre habitatge o educació.
"Tot el que es pugui incorporar al suplement de crèdit que respecti la filosofia i la concreció del que nosaltres havíem pactat, ho farem, i en la negociació dels pressupostos serem tan exigents com ho havíem estat en la primera", ha conclòs.
AJUDA A CUBA
Finalment, Pisarello s'ha referit al comboi a Cuba que aquest cap de setmana ha portat 20 tones d'ajuda humanitària a Cuba i en el qual ha participat juntament amb Pablo Iglesias i altres líders polítics d'esquerres.
Ha constatat la "situació d'emergència duríssima que està posant en perill la vida de nens i de persones grans" i ha subratllat que el poble cubà continua resistint amb molta dignitat a les polítiques que, ha dit, tenen com a principal causa les polítiques criminals que està aplicant el president nord-americà, Donald Trump.
Ha destacat que el Govern espanyol és un dels que ha mantingut l'ajuda humanitària a través de programes de l'ONU, tot i a que ha conclòs: "La implicació diplomàtica ha de ser més contundent".