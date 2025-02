Els Comuns anuncien un acord amb el Govern per duplicar la taxa turística a Catalunya

Barcelona podrà doblar el recàrrec aplicat actualment i les altres zones de Catalunya el podran aplicar per primera vegada

BARCELONA, 27 febr. (EUROPA PRESS) -

Els Comuns han arribat a un acord amb el Govern per augmentar la taxa turística a Catalunya doblant la tarifa actual, segons ha avançat 'Ser Catalunya' i ha confirmat Europa Press.

L'acord, que ratificaran aquesta tarda la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, i líder dels Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en una reunió a la seu del Departament, aplicarà a tots els tipus d'establiments, i es preveu que el 25% dels recursos que generi la taxa es destinin a polítiques d'accés a l'habitatge.

Fins ara, la part que repercutia la Generalitat de la taxa (la meitat d'ella) havia de destinar-se a la promoció turística.

"Jo crec que moltíssims catalans i catalanes ho estan passant molt malament, i jo crec que els turistes que ens visiten poden fer un petit esforç més perquè tinguem més recursos, per exemple, per destinar-los al que avui és el principal problema del país, que és l'accés a l'habitatge", ha valorat el portaveu parlamentari del partit, David Cid, en una entrevista a 'Ser Catalunya' recollida per Europa Press.

AUGMENT A BARCELONA

La possibilitat de doblar la taxa implicarà que, a la ciutat de Barcelona, els hotels de 5 estrelles i de gran luxe passin a pagar de 3,50 euros a 7 euros per nit; els de 4 estrelles d'1,70 a 3,40; els habitatges d'ús turístic de 2,25 a 4,50; els creuers que romanguin menys de 24 hores a la ciutat de 3 a 6; els que passin més de 24 hores de 2 a 4; i la resta d'establiments d'1 a 2.

A més, en el cas de Barcelona, que actualment aplica un recàrrec municipal de la taxa de 4 euros, l'Ajuntament podrà duplicar també aquesta part de la taxa (fins als 8 euros), per la qual cosa en el cas dels hotels de 5 estrelles i gran luxe, la taxa podrà aconseguir els 15 euros per nit.

Fora de Barcelona, on la part de la taxa corresponent a la Generalitat és més baixa, els hotels de 5 estrelles i de gran luxe passaran a pagar de 3 euros a 6 euros per nit; els de 4 estrelles d'1,20 a 2,40; els habitatges d'ús turístic d'1 a 2; els creuers que romanguin menys de 24 hores a la ciutat de 3 a 6; els que passin més de 24 hores de 2 a 4; i la resta d'establiments de 0,60 a 1,20.