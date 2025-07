Els Comuns acusen Vox de donar cobertura als fets de Torre Pacheco: "L'esquadrisme no té cabuda"

BARCELONA 15 jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha acusat aquest dimarts Vox de donar cobertura al que passa a la localitat murciana de Torre Pacheco: "En un estat de dret, l'esquadrisme no té cabuda".

En una roda de premsa a la cambra catalana, ha reclamat contundència política i policial davant "una estratègia de l'extrema dreta, de Vox, també a Catalunya per part d'AC, de generar discursos d'odi, generar la cacera de ciutadans i d'organitzar esquadrisme en ple segle XXI".

Per això, ha explicat que el diputat dels Comuns, Andrés García Berrio, interpel·larà la consellera d'Interior, Núria Parlon, per saber quines mesures duran a terme per combatre aquests grups i garantir la seguretat dels ciutadans.

"No pot ser que el que hem vist aquests dies a Múrcia arribi a Catalunya, i tenim greus precedents. Ho vam veure la setmana passada a Sabadell i ho hem vist aquesta setmana a Piera", ha advertit.

A més de Vox, Cid ha acusat el PP de donar-hi cobertura amb les seves declaracions sobre els "atacs a ciutadans del país".