Els Comuns acusen Junts de voler dificultar l'accés al padró i de "pràcticament calcar" AC

BARCELONA 22 abr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha acusat aquest dimarts Junts de voler dificultar l'accés al padró i de "pràcticament calcar" la posició d'Aliança Catalana (AC) en aquest assumpte.

En una roda de premsa a la cambra catalana, ha replicat així al secretari general de Junts, Jordi Turull, que en una entrevista a Europa Press va reclamar canvis després de qüestionar que s'hagi d'empadronar tothom on sigui, textualment.

"Ja està bé que Junts faci el caldo gros a Aliança Catalana. Si volem una societat cohesionada i que sigui realment un sol poble, el padró és una eina fonamental", ha reivindicat Cid.

I és que, segons ha explicat, múltiples plataformes alerten de l'impacte que té la dificultat d'empadronar en diversos àmbits, com l'educatiu i el de l'habitatge.

Per això, ha demanat no afegir "més problemes com el que està plantejant Junts amb una posició pràcticament calcada a Aliança Catalana de dificultar l'accés" al padró.