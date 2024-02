Els comuns acusen el Govern d'anar tard amb els pressupostos: "Acabarem el febrer sense acord"

Mena torna a reclamar a la Generalitat que les restriccions per la sequera siguin "equitatives" entre sectors



BARCELONA, 12 febr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels comuns, Joan Mena, ha acusat el Govern d'anar tard amb les negociacions dels pressupostos del 2024: "Si continuem com fins ara acabarem el mes de febrer sense acord de pressupostos".

En una roda de premsa aquest dilluns, ha explicat que els comuns estan esperant que el Govern compleixi amb el seu compromís de "calendaritzar els incompliments" de l'acord de pressupostos del 2023.

Mena ha detallat que han fet "algunes trobades" amb representants del Govern per valorar el compliment de l'acord del 2023, i ha insistit que fins que no acabin amb això no podran negociar els comptes del 2024.

"La pilota és a la teulada d'ERC, del Govern. Primer necessitem saber quin calendari hi ha per complir els acords del 2023", ha subratllat Mena, que ha afegit que els comuns tenen clares les línies de negociació per als comptes del 2024, entre les quals ha enumerat l'educació i la sanitat públiques, les polítiques d'habitatge i la transició ecològica.

EFECTES DE LA SEQUERA

Mena també ha criticat que l'executiu català no ha sabut planificar de cara a pal·liar els efectes de la sequera, i ha tornat a demanar que les restriccions siguin "equitatives" i els esforços es reparteixin entre els diferents sectors productius.

"No pot ser que el turista de luxe gasti dues vegades més aigua que un veí o veïna de Barcelona", ha afirmat el portaveu dels comuns, que ha reivindicat més renovables, més educació, més habitatge i més salut pública, i menys Hard Rock i ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, en les seves paraules.

També ha expressat el seu suport a les mobilitzacions dels pagesos, i ha apostat per un nou model productiu "que aturi els beneficis extraordinaris dels grans productors", perquè els petits i mitjans puguin rebre preus justos.