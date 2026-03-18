Els Comuns actualitzaran les condicions per als comptes si Illa els torna a presentar

Albiach afirma que el Govern inclourà els pactes als quals han arribat en els suplements de crèdit
BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha dit que els Comuns ja han anunciat al Govern que demanaran actualitzar els acords als quals havien arribat amb l'executiu per a l'aprovació del projecte de pressupostos que s'ha retirat aquest dimecres, en cas que abans de l'agost el Govern aprovi uns nous comptes públics.
En una roda de premsa al Parlament aquest dimecres després que el Govern i ERC hagin pactat retirar els pressupostos que s'havien de sotmetre a la primera votació divendres, ha defensat que "no és una bona notícia, però no és la pitjor notícia", perquè s'ha guanyat temps i no s'ha trencat res entre el PSC i ERC, però que no hi ha res garantit a futur.
Albiach ha comunicat al president, Salvador Illa, la necessitat que, en cas que vulguin portar a la cambra un nou projecte al juny, els Comuns actualitzaran les seves condicions per donar-hi el seu aval, tot i que no ha volgut avançar en quina línia s'actualitzaran.
"No seran els pressupostos del 2026, seran uns pressupostos de legislatura. I si a aquesta situació hi afegim l'impacte econòmic de la guerra, entendran que els Comuns ja hem comunicat al Govern que caldrà actualitzar el nostre acord per incloure totes aquelles mesures que són necessàries no només per al 2026, sinó també i sobretot per al 2027", ha justificat.
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
Pel que fa als seus acords previs, Albiach ha explicat que han pactat amb el Govern aquest dimecres que "es mantenen al 100% i que, a més, van inclosos en el suplement de crèdit", tot i que no ha detallat la quantia que tindrà aquest suplement de crèdit que dijous aprovarà el Consell Executiu.
D'aquesta manera, ha detallat, l'augment pressupostari dels ajuts al lloguer o el reforç de les beques menjador s'inclourien en aquesta injecció extra de recursos a les finances de la Generalitat.
També ha dit que la tramitació de la limitació de les compres especulatives d'habitatge hauria de seguir el seu curs: "No era un acord econòmic, per tant, evidentment continua amb els tràmits".
"FEBLESA DEL BLOC D'INVESTIDURA"
Albiach ha valorat que la retirada del projecte és una mala notícia, tot i que no la pitjor, que ella s'hauria estimat més que divendres els catalans haguessin sabut que a l'abril hi hauria uns nous pressupostos, i ha lamentat que s'hagi donat una imatge de feblesa del bloc d'investidura format pel PSC, ERC i els Comuns.
"No és una bona notícia perquè van tard, perquè no hi ha res garantit, tot són futuribles, i perquè a més dona una imatge de feblesa del bloc d'investidura. Si les esquerres no som capaces de posar-nos d'acord, al final la gent es cansa i es pregunta per què votar-nos", ha criticat.