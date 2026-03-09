Els cellers de Corpinnat facturen un 27% més el 2025 gràcies a una verema "històrica"

Les exportacions creixen fins a suposar un 21% de les vendes
BARCELONA, 9 març (EUROPA PRESS) -
Els cellers associats a Corpinnat han assolit una facturació de 34,13 milions d'euros el 2025, la qual cosa suposa un augment del 27% interanual, en un any amb una "verema històrica en qualitat i quantitat".
Així ho han explicat el president de Corpinnat, Pere Llopart, i el vicepresident de l'entitat, Roc Gramona, aquest dilluns durant la presentació de la Memòria Econòmica i Social del 2025 a la seu de Pimec.
"Les dades del 2025 ens mostren dos missatges molt clars, de consolidació i d'impacte. Corpinnat ha deixat de ser un projecte emergent per convertir-se en un model consolidat i de futur", ha valorat Llopart.
En concret, el grup de 19 cellers associats a l'entitat durant l'exercici, que ja han augmentat fins a 21 el 2026, han comercialitzat més de 3 milions d'ampolles durant l'exercici, respecte a les 2,25 ampolles de l'any anterior, i amb un preu mitjà de 20,45 euros cadascuna.
Respecte al preu del raïm, durant el 2025 se n'han recollit gairebé 8 milions de quilograms, amb un preu garantit als viticultors de 0,92 euros el quilo i una mitjana d'1,10 euros el quilo.
RETORN ECONÒMIC
Així, les dades presentades aquest dilluns apunten a que el retorn econòmic als 143 viticultors proveïdors a l'agrupació ha estat de 4,3 milions d'euros, un 48% més que fa quatre anys, el 2021.
"Corpinnat és més que una marca, és un projecte col·lectiu amb valor afegit i retorn econòmic real que contribueix a garantir la supervivència de l'ofici, el territori i el paisatge", ha explicat Gramona.
A més, l'agrupació, que dona feina a 343 persones i compta amb 27 centres de treball, ha comercialitzat un total de 129 referències al llarg del 2025, un 29% més que l'any anterior.
MERCAT EXTERIOR
Per mercats, el català i l'espanyol concentren un 79% de les vendes, mentre que es va exportar el 21% restant, a un total de 64 països del món, respecte al 17% que es va vendre a l'exterior el 2024.
Els Estats Units es mantenen com la principal destinació de les exportacions, amb un 23% del total, seguits dels Països Baixos, amb un 14%, i el Regne Unit i Suïssa, amb un 5% cadascun.
Preguntat pel possible impacte de les relacions comercials amb els Estats Units, Gramona ha afirmat que per ara es mantindran a l'expectativa i treballaran per revertir-ho.
També ha fet referència al Mercosur, com un dels mercats amb una projecció més gran de creixement i que ha quedat paralitzat, però ha explicat que "tots ens estem plantejant les opcions més estables que no siguin el mercat nord-americà".
FREIXENET
Respecte a l'adquisició la setmana passada de Freixenet per part de la companyia alemanya Henkell, Llopart ha dit que "qualsevol fet en el sector té un impacte", però que preveu que aquest no sigui gaire elevat per a Corpinnat.
Per la seva banda, Gramona ha afirmat que "el que esperem és que aquesta empresa pugui continuar vinculada al territori tal com ho estava fent fins ara".