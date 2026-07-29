Els cellers de Corpinnat comencen la verema "més primerenca" de la seva història

BARCELONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -
Una desena de cellers de Corpinnat al Penedès (Barcelona-Tarragona) han iniciat aquest mes de juliol la verema "més primerenca" de la seva història per l'augment de les temperatures.
L'associació de viticultors Corpinnat preveu que en els pròxims dies gairebé tots els cellers de la regió comencin a veremar, malgrat que l'època habitual era la primera quinzena de setembre, han explicat en un comunicat.
Han afirmat que la qualitat del raïm serà "òptima" gràcies a la recuperació de la reserva hídrica de les plantes propiciada per les pluges de l'hivern després de 3 anys de sequera.
No obstant això, es preveu que els quilos de collita siguin inferiors als previstos inicialment per la manca de precipitacions dels darrers mesos, la qual cosa també ha accelarat la maduració del raïm.
Per a aquesta campanya, el preu mínim s'ha fixat en 0,943 euros per quilo de raïm ecològic i veremada a mà.